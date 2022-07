Ascolti TV | Mercoledì 27 luglio 2022 (Di giovedì 28 luglio 2022) Piero Angela Nella serata di ieri, Mercoledì 27 luglio 2022, su Rai1 SuperQuark ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Strada del Silenzio ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Professor T .000 (%). Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 il match di Calcio Femminile Germania-Francia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Chi Vuole Sposare mia Mamma? ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Mai Stati Uniti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) Piero Angela Nella serata di ieri,27, su Rai1 SuperQuark ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Strada del Silenzio ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato .000 spettatori pari al % di share e Professor T .000 (%). Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 il match di Calcio Femminile Germania-Francia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Chi Vuole Sposare mia Mamma? ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Mai Stati Uniti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori ...

fabiofabbretti : #Superquark (13.1%) batte #LaStradaDelSilenzio (9.4%), benissimo #ChicagoFire (8.8%) - CorriereCitta : Ascolti tv mercoledì 27 luglio 2022: SuperQuark, Europei di calcio femminile, Controcorrente, Atlantide, dati audit… - lisa__lisah : @HaugeFan No mercoledì vedi che non mi ascolti…. - sunflowersv : ecco come su rai 2 avrà picchi di ascolto mercoledì.... peccato che noi vedremo solo i primi 4 episodi e sarà boom… - lybram72 : #CrisiGoverno,italiani incollati alla tv,TUTTI SU #La7! DISASTRI su DISASTRI inanellati coi suoi #SpecialeTg1 e RIS… -