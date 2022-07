A una settimana dalle dimissioni di Draghi chi ci ha perso (e chi guadagnato) in consensi elettorali (Di giovedì 28 luglio 2022) Da quando i partiti hanno di fronte agli occhi una data delle elezioni, il 25 settembre, la prima supermedia Agi-Youtrend fotografa le varie forze politiche ai nastri di partenza della campagna elettorale. Rispetto a due settimane fa i due partiti in testa, Fratelli d’Italia e il Pd, hanno guadagnato circa un punto percentuale. Contestualmente hanno perso consenso quelli che sono stati considerati gli “attori” principali della caduta del governo: Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, il trittico che in Senato ha fatto mancare la fiducia a Draghi. Giorgia Meloni nello specifico guadagna un +0,9% e porta Fratelli d’Italia al 23,3% nelle preferenze degli elettori, staccando di mezzo punto esatto i dem fermi al 22,8. Sul gradino più basso del podio troviamo il Carroccio, con Salvini che deve fare i conti con un’emorragia dello 0,9% e si ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Da quando i partiti hanno di fronte agli occhi una data delle elezioni, il 25 settembre, la prima supermedia Agi-Youtrend fotografa le varie forze politiche ai nastri di partenza della campagna elettorale. Rispetto a due settimane fa i due partiti in testa, Fratelli d’Italia e il Pd, hannocirca un punto percentuale. Contestualmente hannoconsenso quelli che sono stati considerati gli “attori” principali della caduta del governo: Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, il trittico che in Senato ha fatto mancare la fiducia a. Giorgia Meloni nello specifico guadagna un +0,9% e porta Fratelli d’Italia al 23,3% nelle preferenze degli elettori, staccando di mezzo punto esatto i dem fermi al 22,8. Sul gradino più basso del podio troviamo il Carroccio, con Salvini che deve fare i conti con un’emorragia dello 0,9% e si ...

