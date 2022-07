Violenza sessuale aggravata ai danni di una 13enne | arrestato 42enne irpino

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di undi Monteforte, in quanto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di. L’attività investigativa, avviata lo scorso mese di marzo, ha consentito di tracciare il quadro indiziario a carico del destinatario del provvedimento cautelare, indagato per aver compiuto atti sessuali con una ragazzina non ancora 14enne. Tra la famiglia della minore e quella dell’uomo vi erano pregressi rapporti di amicizia: quest’ultimo, dapprima con lusinghe e ...

'RUBARE UN BACIO' Se il bacio non è gradito, si configura il reato di violenza sessuale ai sensi dell'articolo 609 bis del Codice penale. La Corte di Cassazione ha spesso e volentieri ribadito che ... quanto piuttosto nell'aumento dello sfruttamento sessuale indoor e online. Nel 2021 si è ... e alcolismo; il loro reclutamento avviene soprattutto facendo leva sui loro sogni e sulla voglia di ... Palermo, violenza sessuale in ospedale: ecco perché l'ex primario Adile è stato condannato