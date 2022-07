Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Viabilità DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER ANAGNI-FIUGGI VERSO Roma. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022)DEL 26 LUGLIOORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER ANAGNI-FIUGGI VERSO. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE ...

