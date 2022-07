Valerio Scanu: il grande giorno è arrivato, eccolo raggiante (Di mercoledì 27 luglio 2022) Importante traguardo professionale per l’ex allievo di Amici, che nel 2010 ha vinto Sanremo: ecco cosa è successo. E’ stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della scuola di Amici ,Valerio Scanu che ha preso parte al programma nel lontano 2008. Accantonata la musica, dopo aver vinto Sanremo nel 2010, il giovane si è dedicato di nuovo agli studi e ieri 25 luglio ha coronato il suo grande sogno. (web)L ’artista sardo è diventato dottore in Giurisprudenza con 110 e lode. La tesi sul tema della vulnerabilità è stata discussa preso l’Università Giustino Fortunato di Benevento. Grazie a l’università telematica Scanu ha potuto studiare e lavorare contemporaneamente. Valerio Scanu si è laureato con 110 e Lode Finalmente dopo tanti sacrifici Valerio ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Importante traguardo professionale per l’ex allievo di Amici, che nel 2010 ha vinto Sanremo: ecco cosa è successo. E’ stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della scuola di Amici ,che ha preso parte al programma nel lontano 2008. Accantonata la musica, dopo aver vinto Sanremo nel 2010, il giovane si è dedicato di nuovo agli studi e ieri 25 luglio ha coronato il suosogno. (web)L ’artista sardo è diventato dottore in Giurisprudenza con 110 e lode. La tesi sul tema della vulnerabilità è stata discussa preso l’Università Giustino Fortunato di Benevento. Grazie a l’università telematicaha potuto studiare e lavorare contemporaneamente.si è laureato con 110 e Lode Finalmente dopo tanti sacrifici...

Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante vincitore di Sanremo 2010 Valerio Scanu si è laureato con lode in giurisprudenza. Iscritto, nel 2018, l'UniFo… - telodogratis : Valerio Scanu si è laureato in giurisprudenza con lode - g00d4ys : @clhlxx irama, l’amoroso, emma, riki, moreno, dear jack, marco carta, the kolors, briga, valerio scanu, pierdavide… - MarsulloEdoard1 : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante vincitore di Sanremo 2010 Valerio Scanu si è laureato con lode in giurisprudenza. Iscritto, nel 2018, l'UniFo… - Agenzia_Ansa : Il cantante vincitore di Sanremo 2010 Valerio Scanu si è laureato con lode in giurisprudenza. Iscritto, nel 2018, l… -