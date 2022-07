Uomini e Donne | “Vi denuncio!”: arrabbiata come non mai, sta succedendo di tutto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una storica dama di Uomini e Donne su tutte le furie dopo alcuni attacchi social sul suo privato: pronta a chiedere l’intervento dei legali Lo studio di Uomini e Donne (screenshot Witty)Uomini e Donne continua a far discutere nonostante il programma sia alle prese con la consueta pausa estiva. In particolare alcuni dei protagonisti più amati e seguiti ogni giorno aggiornano il loro fan su come stanno andando le vacanze. In queste ore anche la storica dama Ida Platano ha scelto di rompere il silenzio e di spiegare quello che sta accadendo. Questa volta però ha scelto di parlare non del suo lavoro o della sua vita sentimentale, bensì di suo figlio. Un vero e proprio sfogo quello della Platano che ha scelto di rispondere ad alcuni messaggi che ogni giorno le arrivano. La ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una storica dama disu tutte le furie dopo alcuni attacchi social sul suo privato: pronta a chiedere l’intervento dei legali Lo studio di(screenshot Witty)continua a far discutere nonostante il programma sia alle prese con la consueta pausa estiva. In particolare alcuni dei protagonisti più amati e seguiti ogni giorno aggiornano il loro fan sustanno andando le vacanze. In queste ore anche la storica dama Ida Platano ha scelto di rompere il silenzio e di spiegare quello che sta accadendo. Questa volta però ha scelto di parlare non del suo lavoro o della sua vita sentimentale, bensì di suo figlio. Un vero e proprio sfogo quello della Platano che ha scelto di rispondere ad alcuni messaggi che ogni giorno le arrivano. La ...

