Uefa: al via il programma sui posti in piedi negli stadi, ma l’Italia è esclusa (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Uefa ha annunciato nella giornata odierna il lancio di un programma chiamato “Standing Facilities Observer 2022/23”, volto ad osservare l’uso dei posti in piedi nelle competizioni nazionali e internazionali per club. Sebbene i regolamenti Uefa al momento consentano solo l’uso dei posti a sedere per le sue competizioni, si è arrivati alla nascita di questo studio su richiesta di molti club che già utilizzano regolarmente sistemi di questo genere a livello nazionale. Il programma sarà limitato, almeno durante questo primo anno, a Inghilterra, Germania e Francia, e si svolgerà durante la fase a gironi e le fase a eliminazione diretta (fino alle semifinali) delle competizioni Uefa maschili per club. Al termine della stagione 2022/23, sulla base delle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laha annunciato nella giornata odierna il lancio di unchiamato “Standing Facilities Observer 2022/23”, volto ad osservare l’uso deiinnelle competizioni nazionali e internazionali per club. Sebbene i regolamential momento consentano solo l’uso deia sedere per le sue competizioni, si è arrivati alla nascita di questo studio su richiesta di molti club che già utilizzano regolarmente sistemi di questo genere a livello nazionale. Ilsarà limitato, almeno durante questo primo anno, a Inghilterra, Germania e Francia, e si svolgerà durante la fase a gironi e le fase a eliminazione diretta (fino alle semifinali) delle competizionimaschili per club. Al termine della stagione 2022/23, sulla base delle ...

sportface2016 : #UEFA | Al via il programma 'Standing Facilities Observer 2022/23' sui posti in piedi negli stadi. #Italia esclusa. - die_dec : RT @vivoperlinter: Calcio, UEFA verso l’ok ai posti in piedi. Al via il test - vivoperlinter : Calcio, UEFA verso l’ok ai posti in piedi. Al via il test - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano UEFA: al via test sui posti in piedi, ma non in Italia: La UEFA ha annunciato nella giornata d… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #UEFA: al via la sperimentazione sui posti in piedi allo stadio nei match delle competizioni europee, ma non in Italia h… -