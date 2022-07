Temporali in Lombardia, sospesa la circolazione dei treni sulle linee Mortara-Milano e Pavia-Belgioioso: alberi sui binari (Di mercoledì 27 luglio 2022) La forte precipitazione che si abbattuta sul territorio lombardo nella serata di ieri, 26 luglio, ha provocato la chiusura di alcune linee ferroviarie. Il temporale che si è verificato a Milano poco dopo le 22 del 26 luglio, ha causato la caduta di due grossi alberi e la conseguente interruzione della ferrovia tra Mortara e Milano. A comunicarlo sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano che hanno lavorato tutta la notte per rimuovere gli alberi caduti sui binari. L’intervento più importante si è verificato ad Abbiategrasso (Milano). A quanto riportato, al momento la linea ferroviaria è ancora sospesa. Anche Trenord ha confermato sul suo sito che “per la presenza di piante cadute, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) La forte precipitazione che si abbattuta sul territorio lombardo nella serata di ieri, 26 luglio, ha provocato la chiusura di alcuneferroviarie. Il temporale che si è verificato apoco dopo le 22 del 26 luglio, ha causato la caduta di due grossie la conseguente interruzione della ferrovia tra. A comunicarlo sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale diche hanno lavorato tutta la notte per rimuovere glicaduti sui. L’intervento più importante si è verificato ad Abbiategrasso (). A quanto riportato, al momento la linea ferroviaria è ancora. Anche Trenord ha confermato sul suo sito che “per la presenza di piante cadute, la ...

