"Il Pd è per il tassa&spendi: con noi flat tax e pensioni a 1.000 euro" (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Sono convinto che gli esuli stiano facendo l’errore della vita perché la storia ha dimostrato che chi ha lasciato Forza Italia e il Presidente Berlusconi non ha poi fatto molta strada" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Sono convinto che gli esuli stiano facendo l’errore della vita perché la storia ha dimostrato che chi ha lasciato Forza Italia e il Presidente Berlusconi non ha poi fatto molta strada" Segui su affaritaliani.it

Maria_Falsetta : RT @Etruria72: Non dobbiamo votare i partiti che hanno voluto: il green pass, l'obbligo vaccinale, tassa 100 euro per i non vaccinati over… - SardiniaPost : Tassa rifiuti e comunicazioni errate, per 4mila cagliaritani in arrivo avvisi di pagamento #Sardegna - kospeti : Turismo, Campidoglio abolisce tassa di soggiorno per i disabili @corriere - glamourino : RT @Etruria72: Non dobbiamo votare i partiti che hanno voluto: il green pass, l'obbligo vaccinale, tassa 100 euro per i non vaccinati over… - anBenedetti : @carlopiana @GregPignataro Chissà la faccia se, per caso, leggesse 'tassa armonizzata' -