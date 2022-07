Golf, DP Tour: azzurri in Scozia per il riscatto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto pronto per il terzo evento in terra scozzese nell’ultimo mese. Dal 28 al 31 luglio a St. Andrews andrà in scena sul percorso del Fairmont St Andrews l’Hero Open, che metterà in palio un montepremi di 1.750.000 euro e vedrà in gara 4 azzurri: Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli. Un occasione di riscatto per gli italiani, non in un bel periodo di forma. Assenti, invece, Guido Migliozzi, Renato Paratore e Andrea Pavan. Gli scozzesi padroni di casa punteranno a recitare un ruolo da protagonisti. Da Richie Ramsay, che la scorsa settimana ha ritrovato il successo (al Cazoo Classic) dopo un digiuno lungo oltre 7 anni, a David Law passando per Stephen Gallacher. Tra i favoriti anche il sudafricano Brandon Stone, il neozelandese Ryan Fox, gli spagnoli Jorge Campillo e Adrian Otaegui e il thailandese Jazz ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutto pronto per il terzo evento in terra scozzese nell’ultimo mese. Dal 28 al 31 luglio a St. Andrews andrà in scena sul percorso del Fairmont St Andrews l’Hero Open, che metterà in palio un montepremi di 1.750.000 euro e vedrà in gara 4: Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli. Un occasione diper gli italiani, non in un bel periodo di forma. Assenti, invece, Guido Migliozzi, Renato Paratore e Andrea Pavan. Gli scozzesi padroni di casa punteranno a recitare un ruolo da protagonisti. Da Richie Ramsay, che la scorsa settimana ha ritrovato il successo (al Cazoo Classic) dopo un digiuno lungo oltre 7 anni, a David Law passando per Stephen Gallacher. Tra i favoriti anche il sudafricano Brandon Stone, il neozelandese Ryan Fox, gli spagnoli Jorge Campillo e Adrian Otaegui e il thailandese Jazz ...

