Di María rivela dove vuole appendere gli stivali

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 27/07/2022 Agire alle 19:24 est Nell’anteprima dell’amichevole contro il Barça, l’argentino ha spiegato quale sarà la sua tabella di marcia una volta scaduto il contratto con la Juventus “Ho sempre detto che nei miei ultimi anni mi sarebbe piaciuto farlo in Argentina,sono uscito”, ha confessato Angelo Di Maria affronterà questa stagione nel Juve quella che potrebbe essere la sua ultima grande sfida nel calcio europeo. Il calciatore argentino l’ha già fatto 34 anni e dopo il periodo al PSG ha firmato un contratto fino al 2023 con la squadra italiana. Terminata la sua relazione con la ‘Vecchia Signora’, l’ex giocatore del Real Madrid lo ha confermato ai media la sua intenzione è di ritirarsi in Argentina. ...