Dalla Spagna rilanciano: De Laurentiis vuole Cristiano Ronaldo al Napoli! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo è una delle grandi incognite di questa sessione di calciomercato. Il fenomeno portoghese, tornato al Manchester United la scorsa estate, sarebbe già pronto a salutare nuovamente Old Trafford. Ad influire pesantemente sui malumori del fenomeno portoghese è la mancata partecipazione alla prossima Champions League, competizione a cui CR7 non vuole mancare per nessun motivo. I vertici dei Red Devils, a partire dal nuovo tecnico Erik Ten Hag, hanno sottolineato più volte come Ronaldo sia centrale nel progetto, escludendo una sua partenza. Le voci di un addio si fanno però sempre più insistenti, con quattro squadre che potrebbero provare l’assalto all’ex Juventus. Cristiano Ronaldo Manchester United (Photo Getty Images) Come riportato dal quotidiano ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro diè una delle grandi incognite di questa sessione di calciomercato. Il fenomeno portoghese, tornato al Manchester United la scorsa estate, sarebbe già pronto a salutare nuovamente Old Trafford. Ad influire pesantemente sui malumori del fenomeno portoghese è la mancata partecipazione alla prossima Champions League, competizione a cui CR7 nonmancare per nessun motivo. I vertici dei Red Devils, a partire dal nuovo tecnico Erik Ten Hag, hanno sottolineato più volte comesia centrale nel progetto, escludendo una sua partenza. Le voci di un addio si fanno però sempre più insistenti, con quattro squadre che potrebbero provare l’assalto all’ex Juventus.Manchester United (Photo Getty Images) Come riportato dal quotidiano ...

