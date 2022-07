Amici 21, le prime parole di Veronica Peparini dopo l’addio (Di mercoledì 27 luglio 2022) dopo le voci secondo cui Veronica Peparini sarebbe andata via da Amici per delle divergenze con la produzione del talent, arriva anche il commento della diretta interessata. E dalle parole della coreografa e insegnante di danza, compagna del ballerino Andrea Muller, si intuisce che queste voci sono completamente infondate. “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”, ha scritto Veronica Peparini su Instagram, a dimostrazione del fatto che è già pronta a una nuova sfida. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Festival di Sanremo 2023, LDA tra i big? Le sue parole Festival di Sanremo 2023, LDA tra i big? Le sue ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022)le voci secondo cuisarebbe andata via daper delle divergenze con la produzione del talent, arriva anche il commento della diretta interessata. E dalledella coreografa e insegnante di danza, compagna del ballerino Andrea Muller, si intuisce che queste voci sono completamente infondate. “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”, ha scrittosu Instagram, a dimostrazione del fatto che è già pronta a una nuova sfida. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Festival di Sanremo 2023, LDA tra i big? Le sueFestival di Sanremo 2023, LDA tra i big? Le sue ...

