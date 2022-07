Un autunno all’insegna della formazione digitale per Search On Media Group, che culminerà con la seconda edizione del Capodanno della Formazione Digitale, nella cornice bolognese d’eccezione di Palazzo Re Enzo (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Dalla SEO ai Social Media, dalle Web Analytics all’Advertising. Tornano gli eventi formativi di Search On Media Group, l’azienda organizzatrice del WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta. Si parte con La Settimana della Formazione e si prosegue con Advanced SEO Tool al Teatro San Fedele di Milano. Poi sarà il turno di Social Media Strategies e Search Marketing Connect di novembre a Palazzo Re Enzo a Bologna, insieme sotto l’insegna del Capodanno della Formazione Digitale, quest’anno alla sua ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Dalla SEO ai Social, dalle Web Analytics all’Advertising. Tornano gli eventi formativi diOn, l’azienda organizzatrice del WMF – Il più grande Festival sull’Innovazionedel Pianeta. Si parte con La Settimanae si prosegue con Advanced SEO Tool al Teatro San Fedele di Milano. Poi sarà il turno di SocialStrategies eMarketing Connect di novembre aRea Bologna, insieme sotto l’insegna del, quest’anno alla sua ...

