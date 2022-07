Spalletti-Osimhen | pace fatta | il bellissimo gesto del tecnico

Leggi su napolipiu

(Di martedì 26 luglio 2022) La lite traè già un lontano ricordo,tra attaccante e allenatore.era stato cacciato dall’allenamento a Castel di Sangro, il nigeriano dai bollenti spiriti si era lamentato troppo per un fallo subito da Ostigard. Niente di eccessivo, ma il temperamento dilo conoscono tutti ed è sbottato. Unche non è piaciuto ache lo ha mandato via. Ma dopo il bastone ilha utilizzato la carota. Così nella giornata di ieri dopo un allenamento davvero faticoso, conche aveva dato tutto dal punto di vista atletico, l’allenatore lo ha avvicinato e gli ha stretto la mano e poi lo ha abbracciato e tirato in alto. Insomma un modo per sugellare la ...