Salernitana | concluse le visite di Bonazzoli | manca solo la firma

(Di martedì 26 luglio 2022)lemediche per Federicolaper l’ufficialità dell’affare Come riferito da Gianluca Di Marzio, Federicoha da poco concluso lemediche con laper il suo ritorno in granata.no ormaile varie firme prima di ufficializzare un affare che si concluderà sulla base di un prestito, ma con obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tuttosalernitana.com

... sono certo che la responsabilità si trasformerà in energia, entusiasmo per il progetto nuovo che laha creato'. Quali sono le trattativee quelle avviate 'E' evidente che ...Sento profondamente la responsabilità e so che lamerita tanto. Per quello che è stato ... Quali sono in questo momento le trattativee quali sono quelle avviate 'E' evidente che ... Salernitana, difesa ancora da migliorare Visite mediche a Villa Stuart per Bonazzoli: si attendono solo le firme, sarà di nuovo un giocatore della Salernitana ...La Salernitana ha scelto l'attaccante per la prossima stagione, gira voce di un'offerta boom di Iervolino all'Inter per assicurarsi le prestazioni di Pinamonti. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, at ...