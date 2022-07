Personale Lufthansa in sciopero mercoledì 27 luglio | disagi in vista

(Di martedì 26 luglio 2022) Avviso per chi vola in Europa: ilsarà in27intra ritardi e cancellazioni di voli. Ancora brutte notizie per chi viaggia in aereo in Europa: è in programma un nuovodei voli, nel pieno delle partenze e dei ritorni di fine. Questa volta tocca L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Da venerdì sono attesi tre giorni di scioperi per EasyJet mentreha annunciato uno sciopero per mercoledì 27 luglio quando a fermarsi sarà ildi terra che chiede un aumento dei ......in un utile con forti segnali di ripresa e scarica la responsabilità dei ritardi sugli aeroporti che non hanno rafforzato ildi terra, "l'unica cosa che dovevano fare",annuncia ...Le ultime notizie per chi viaggia in aereo in Europa: il personale Lufthansa sarà in sciopero mercoledì 27 luglio, rischio nuovi disagi ...Nei cieli svizzeri il traffico aereo è quasi tornato al livello pre-pandemico: nel primo semestre del 2022 Skyguide ha infatti gestito 522'006 voli. Si tratta di un aumento del 156,7% rispetto allo st ...