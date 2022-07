Palosco | 35enne di Calcinate muore nello scontro frontale tra due auto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 luglio 2022). Forse colpito da un malore o forse un istante di distrazione sono le due ipotesi al vaglio di chi sta ricostruendo la dinamica dell’incidente stradale nel quale ha perso la vita Alex Albani, 35 anni didove lavorava come benzinaio. L’uomo avrebbe sbandato perdendo il controllo della propriavettura, una Fiat Tipo, avrebbe invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un’altra, una Range Rover Evoque guidata da una 22enne. Loviolento è avvenuto nella sera di lunedì 25 luglio, poco prima delle 20 in via Mornico a, poco distante dalla rotonda che incrocia via Mosaccio. Unoe molto violento, secondo i carabinieri della compagnia di Treviglio giunti sul posto per prestare soccorso e per i ...