L’abbonamento ad Amazon Prime in Italia passerà da 36 a 49,90 euro all’anno (Di martedì 26 luglio 2022) Con una mail Amazon ha fatto sapere agli iscritti al suo programma di consegne veloci Prime che il costo delL’abbonamento passerà da 3,99 a 4,99 euro per gli abbonati mensili e da 36 a 49,90 euro per gli abbonati annuali. Leggi su ilpost (Di martedì 26 luglio 2022) Con una mailha fatto sapere agli iscritti al suo programma di consegne velociche il costo delda 3,99 a 4,99per gli abbonati mensili e da 36 a 49,90per gli abbonati annuali.

emenietti : in un colpo solo l’abbonamento ad amazon prime aumenta di quasi il 40% ?? - venerdeei : Vorrei sapere dato che ci sarà l'aumento del 40% sull'abbonamento #AmazonPrime se ci sarà un aumento sullo stipendio dei dipendenti #amazon. - alucheroni : RT @emenietti: in un colpo solo l’abbonamento ad amazon prime aumenta di quasi il 40% ?? - Evron88 : RT @ilpost: L’abbonamento ad Amazon Prime in Italia passerà da 36 a 49,90 euro all’anno - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: Amazon aumenta l'abbonamento a Prime: +40% a 49,9 euro l'anno -