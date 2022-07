La ricostruzione della Juventus per tornare al vertice (Di martedì 26 luglio 2022) Calcio italiano: 26/07/2022 alle 08:00 est L’FC Barcelona si misura con una ‘vecchia signora’ che vuole riconquistare l’Italia e l’Europa La squadra italiana è stata rinforzata con Di María e Pogba, che saranno assenti per un infortunio al menisco, e sono attesi altri acquisti Con l’obiettivo di riconquistare l’Italia -dopo che il Milan gli ha strappato lo ‘scudetto’ l’anno scorso- la Juventus affronta questa preseason. La prossima destinazione è Dallas e la rivale da battere, in un’amichevole a livello, è l’FC Barcelona. La ‘vecchia signora’ ha rafforzato questo mercato con l’ingaggio del difensore centrale gleison bremerproveniente da Torino, laterale Andrea Cambiasoin prestito al Bologna, e le celebri integrazioni di Angelo Di Maria Y Paul Pogbaarrivato al club italiano gratuitamente dopo aver terminato i contratti ... Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022) Calcio italiano: 26/07/2022 alle 08:00 est L’FC Barcelona si misura con una ‘vecchia signora’ che vuole riconquistare l’Italia e l’Europa La squadra italiana è stata rinforzata con Di María e Pogba, che saranno assenti per un infortunio al menisco, e sono attesi altri acquisti Con l’obiettivo di riconquistare l’Italia -dopo che il Milan gli ha strappato lo ‘scudetto’ l’anno scorso- laaffronta questa preseason. La prossima destinazione è Dallas e la rivale da battere, in un’amichevole a livello, è l’FC Barcelona. La ‘vecchia signora’ ha rafforzato questo mercato con l’ingaggio del difensore centrale gleison bremerproveniente da Torino, laterale Andrea Cambiasoin prestito al Bologna, e le celebri integrazioni di Angelo Di Maria Y Paul Pogbaarrivato al club italiano gratuitamente dopo aver terminato i contratti ...

RaiNews : A #Cherniv i russi sono andati via da tempo e ragazze e ragazzi per ritrovarsi assieme e rendersi utili si sono inv… - MelgerTina : RT @ChiranAngelgela: A 30 anni dalla sua morte la sorella Anna Maria e l'Associazione Antimafie Rita Atria chiedono di riaprire le indagini… - 10121971_2 : @murphi57 @MMaXXprIIme Anch'io sto maturando l'idea di non votare..... proponendo però un azzeramento della classe… - nonnachicca58 : RT @ChiranAngelgela: A 30 anni dalla sua morte la sorella Anna Maria e l'Associazione Antimafie Rita Atria chiedono di riaprire le indagini… - ChiranAngelgela : A 30 anni dalla sua morte la sorella Anna Maria e l'Associazione Antimafie Rita Atria chiedono di riaprire le indag… -