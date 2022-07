ferrazza : È morto Salvatore Iaconesi, l'artista che ha reso il suo cancro open source - cronacacampania : Gragnano a lutto, morto l'artista Salvatore Cesarano: 'Un maestro nell'arte e nella vita' - Tanti i messaggi di cor… - alxfsl : È morto l’artista, designer e ingegnere robotico Salvatore Iaconesi - glypho_mag : È morto l’artista, designer e ingegnere robotico Salvatore Iaconesi - d_cassandro : Una notizia molto triste. -

Artribune

A dare l'annuncio è stato il sindaco,Gallo. 'Troppo dolore affligge Palazzolo in questi giorni. Quando sarà il tempo, Adonà Mamo dedicherà il suo canto incantevole in memoria del nostro ...... una tragedia famigliare con un uomo agli arresti domiciliari (poisuicida in carcere ) cui ... stessa arma impiegata dal suo assassino,Stefano Solazzo , operaio di 51 anni. Subito dopo ... È morto l'artista e designer Salvatore Iaconesi Scomparso il designer, ingegnere robotico e hacker che nel 2012 ha creato La Cura, progetto di condivisione sul suo tumore al cervello ...Artista e hacker, ingegnere robotico e promotore della filosofia open source, Salvatore Iaconesi è morto a 49 anni, al termine di una lunga malattia ...