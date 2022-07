Calciomercato Lazio, nuovo calciatore in arrivo: dallo Spezia (Di martedì 26 luglio 2022) La Lazio era da mesi alla ricerca del secondo portiere, che si alternerà con il neo-acquisto Luis Maximiano. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la situazione si sarebbe sbloccata. Alla Lazio dovrebbe arrivare Provedel, classe 1994, sarebbe pronto a lasciare lo Spezia dopo due stagioni. Lo sblocco della trattativa è legato al trasferimento di Dragowski dalla Fiorentina al club ligure. Questo passaggio libera Provedel, che finalmente sbarcherà nella capitale. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un interesse per Sportiello dell’Atalanta e Silvestri dell’Udinese. Ivan Provedel Spezia Dopo gli addii di Strakosha e Reina, il presidente Claudio Lotito ha lavorato molto per dare a Sarri due nuovi portieri. Tra i nomi in cima alla lista c’erano quelli di Vicario e Carnesecchi, ma poi i biancocelesti ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Laera da mesi alla ricerca del secondo portiere, che si alternerà con il neo-acquisto Luis Maximiano. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la situazione si sarebbe sbloccata. Alladovrebbe arrivare Provedel, classe 1994, sarebbe pronto a lasciare lodopo due stagioni. Lo sblocco della trattativa è legato al trasferimento di Dragowski dalla Fiorentina al club ligure. Questo passaggio libera Provedel, che finalmente sbarcherà nella capitale. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un interesse per Sportiello dell’Atalanta e Silvestri dell’Udinese. Ivan ProvedelDopo gli addii di Strakosha e Reina, il presidente Claudio Lotito ha lavorato molto per dare a Sarri due nuovi portieri. Tra i nomi in cima alla lista c’erano quelli di Vicario e Carnesecchi, ma poi i biancocelesti ...

