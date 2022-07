Tommaso Stanzani, muore il nonno: la reazione di Tommaso Zorzi spiazza (Di lunedì 25 luglio 2022) In queste ore, Tommaso Stanzani ha appena dato una triste notizia a tutti i suoi fan, suo nonno è deceduto lasciando in lui e in tutta la sua famiglia un vuoto incolmabile. A dare l’annuncio è stato direttamente l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi attraverso il suo account di Instagram. Ad ogni modo, a creare particolare scompiglio è stata l’inaspettata reazione di Tommaso Zorzi a questa notizia. Vediamo cosa è successo. La reazione di Tommaso Zorzi al triste annuncio di Stanzani Tommaso Stanzani ha appena annunciato di aver perso suo nonno. L’uomo aveva 95 anni, ma era estremamente arzillo e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 luglio 2022) In queste ore,ha appena dato una triste notizia a tutti i suoi fan, suoè deceduto lasciando in lui e in tutta la sua famiglia un vuoto incolmabile. A dare l’annuncio è stato direttamente l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi attraverso il suo account di Instagram. Ad ogni modo, a creare particolare scompiglio è stata l’inaspettatadia questa notizia. Vediamo cosa è successo. Ladial triste annuncio diha appena annunciato di aver perso suo. L’uomo aveva 95 anni, ma era estremamente arzillo e ...

