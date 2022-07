Pentathlon moderno | Mondiali 2022 | Montecchia e Rinaudo quinte nella staffetta femminile

sportface2016 : Italia decima nella staffetta maschile ai Mondiali di pentathlon - Federpentathlon : Al via oggi ad Alessandria D’Egitto i Mondiali Senior di #pentathlonmoderno. Si parte con la staffetta maschile con… - sportface2016 : #Pentathlonmoderno | Domani il via i #Mondiali d'Alessandria d'Egitto con la staffetta maschile - SportRepubblica : Pentathlon moderno, a Lignano Sabbiadoro i Mondiali giovanili - cagliarilivemag : Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili -

Nella prima giornata di gare ai Mondiali Senior diarriva un decimo posto per l' Italia nella staffetta maschile. Ad Alessandria d'Egitto, Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Stefano Frezza (Aeronautica Militare) centrano la top ten ...L'Italia partecipa con dodici atleti, e l'obiettivo di essere protagonisti dopo i buoni risultati ottenuti in World Cup, ai Mondiali di, al via domani ad Alessandria d'Egitto con la partecipazione di 43 nazioni. La squadra azzurra è formata da Matteo Cicinelli, Alessandro Colasanti, Giuseppe Mattia Parisi, Maria Lea ...ROMA (ITALPRESS) - Nella cornice della Sala Giunta del Coni, situata nella location romana di Palazzo H, sono stati presentati i Mondiali giovanili under 17 e 19 di pentathlon moderno. La rassegna iri ...Pentathlon moderno, Mondiali 2022: Italia decima nella staffetta maschile con Roberto Micheli e Stefano Frezza. Oro alla Corea ...