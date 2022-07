(Di lunedì 25 luglio 2022)e stalking nei confronti di. E’ questa l’accusa di cui dovrà rispondere undi Bologna. A riportarlo è Il Giorno che ha comunicato come, dopo gli accertamenti informatici, l’inchiesta sul ragazzo si è conclusa e, a breve, potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Dallo scorso agosto, ilavrebbe più volte minacciato,e suo figlio, con messaggi ma anche commentando suoi post pubblici sui social con deliri sessisti: «…Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e via te e a tuo figlio sparandovi…». E ancora, toni aggressivi anche verso la, che avrebbe ricevuto, secondo le ...

andreastoolbox : #Michelle Hunziker e Federica Panicucci, minacce choc: «Vi ammazzo». Lo stalker è un 22enne - leggoit : Michelle Hunziker e Federica Panicucci, minacce choc: «Vi ammazzo». Lo stalker è un 22enne - repubblica : Stalking a Michelle Hunziker e Federica Panicucci: indagato un 22enne di Bologna - GazzettaDelSud : ?? Molestie a #MichelleHunziker e #FedericaPanicucci, ha 22 anni lo #stalker delle vip. - Piergiulio58 : E' un bolognese di 22 anni la persona indagata per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica… -

IL GIORNO

Minacce e stalking nei confronti die Federica Panicucci . E' questa l'accusa di cui dovrà rispondere un 22enne di Bologna. A riportarlo è Il Giorno che ha comunicato come, dopo gli accertamenti informatici, l'...Ambra Angiolini, prima e dopo la sveglia: cosa è successoe Aurora Ramazzotti, la vacanza 'anti - Vip': ecco cosa fanno con i fan in Sardegna Elisabetta Canalis, bikini o trikini ... Molestie a Federica Panicucci e Michelle Hunziker: lo stalker delle vip è un ventenne Un 22enne di Bologna è stato indagato per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci. L’inchiesta dopo gli accertamenti informatici si è conclusa, e a breve potrebbe es ...Un 22enne di Bologna è stato indagato per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci. L’inchiesta dopo gli accertamenti informatici si è conclusa, e a breve potrebbe ...