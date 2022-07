LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan nei 100 ostacoli! Ingebrigtsen re dei 5000, Mu profeta in patria negli 800 (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LA CRONACA DEL TRIONFO DI STANO MASSIMO STANO: “DEDICATO AD ANTONELLA PALMISANO. NELLA MIA TESTA SAPEVO CHE SAREBBE FINITA COSÌ” IL DT LA TORRE: “STANO IL CAPITANO CHE INDICA LA STRADA” 3.41: La classifica del Decathlon prima dei 1500 conclusivi: Mayer 8145, Lepage 8038, Ziemek 8027, Victor 7838, Uibo 7729 3.38: Oro per la statunitense Athine Mu con 1’56?30, miglior tempo mondiale stagionale, argento per la britannica Hodgkinson in 1’56?38, terzo posto per la keniana Moraa con 1’56?71 che è il personale. A seguire Welteji, Goule, Rogers 3.37: Che sofferenza per Athine Mu che rischia tantissimo nel rettilineo finale ma riesce a tenere alle spalle la britannica Hodgkinso, argento per un soffio, terzo posto per la ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DEL TRIONFO DI STANO MASSIMO STANO: “DEDICATO AD ANTONELLA PALMISANO. NELLA MIA TESTA SAPEVO CHE SAREBBE FINITA COSÌ” IL DT LA TORRE: “STANO IL CAPITANO CHE INDICA LA STRADA” 3.41: La classifica del Decathlon prima dei 1500 conclusivi: Mayer 8145, Lepage 8038, Ziemek 8027, Victor 7838, Uibo 7729 3.38: Oro per la statunitense Athine Mu con 1’56?30, miglior tempostagionale, argento per la britannica Hodgkinson in 1’56?38, terzo posto per la keniana Moraa con 1’56?71 che è il personale. A seguire Welteji, Goule, Rogers 3.37: Che sofferenza per Athine Mu che rischia tantissimo nel rettilineo finale ma riesce a tenere alle spalle la britannica Hodgkinso, argento per un soffio, terzo posto per la ...

