LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: i video dei record del mondo di Duplantis e Amusan. Stano oro nella 35 km (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LE PAGELLE DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI video: IL record DEL mondo DI Duplantis NEL SALTO CON L’ASTA video: IL record DEL mondo DI TOBI Amusan NEI 100 HS L’ITALIA FESTEGGIA IL MIGLIOR MONDIALE DEGLI ULTIMI 19 ANNI: MEDAGLIERE E CLASSIFICA A PUNTI I NUMERI DEL MONDIALE DELL’ITALIA: 1 ORO, 2 PODI, 10 FINALISTI E BOOM DI PUNTI IL record DEL mondo DI ARMAND Duplantis NEL SALTO CON L’ASTA IL record DEL mondo DI TOBI Amusan SUI 100 OSTACOLI IL RIEPILOGO DELLE GARE DI OGGI: record ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELE PAGELLE DEGLI ITALIANI IN GARA OGGI: ILDELDINEL SALTO CON L’ASTA: ILDELDI TOBINEI 100 HS L’ITALIA FESTEGGIA IL MIGLIOR MONDIALE DEGLI ULTIMI 19 ANNI: MEDAGLIERE E CLASSIFICA A PUNTI I NUMERI DEL MONDIALE DELL’ITALIA: 1 ORO, 2 PODI, 10 FINALISTI E BOOM DI PUNTI ILDELDI ARMANDNEL SALTO CON L’ASTA ILDELDI TOBISUI 100 OSTACOLI IL RIEPILOGO DELLE GARE DI OGGI:...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis!!! Azzurre settime nella 4×400. Stano… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan nei 100 ostacoli! Ingebrigtsen re dei 5000 Mu pro… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan e Duplantis! Azzurre settime nella 4×400. Stano d… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan e Duplantis! Azzurre settime nella 4×400. Stano d… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan nei 100 ostacoli! Ingebrigtsen re dei 5000 Mu pro… -