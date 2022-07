Governo: riprendono incontri Draghi-parti sociali (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - A partire da domani a Palazzo Chigi riprendono gli incontri tra Governo e parti sociali presieduti dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Domattina alle ore 10 è previsto l'incontro con i vertici di Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Confimi, Casartigiani, Confapi. Mercoledì, alle ore 10, si terrà l'incontro con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, saranno a Palazzo Chigi i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza cooperative, Federterziario, Confservizi, Confetra. In programma l'incontro con Ania e Abi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Are da domani a Palazzo Chigiglitrapresieduti dal presidente del Consiglio, Mario. Domattina alle ore 10 è previsto l'incontro con i vertici di Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Confimi, Casartigiani, Confapi. Mercoledì, alle ore 10, si terrà l'incontro con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, saranno a Palazzo Chigi i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza cooperative, Federterziario, Confservizi, Confetra. In programma l'incontro con Ania e Abi.

