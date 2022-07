Data leak Agenzia delle Entrate, verifiche della violazione in corso e scadenza per la pubblicazione dati posticipata (Di lunedì 25 luglio 2022) La notizia di oggi è che LockBit è in possesso di 76 GB di dati trafugati – secondo quanto sostengono gli hacker, che hanno dato inizio al conto alla rovescia per la pubblicazione nel deep web – all’Agenzia delle Entrate. La minaccia segue il copione solito: se lo Stato italiano (nella fattispecie il ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui l’Agenzia fa riferimento) non pagherà il ricatto entro una Data stabilita quei dati verranno resi pubblici. Di che tipologia di dati si tratta? Non ci sono dettagli precisi in merito, quello che è trapelato è che all’interno del file che andrebbe pubblico dovrebbero esserci documenti di compagnie, scansioni, report finanziari e contratti. LEGGI ANCHE >>> Tra 5 giorni, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022) La notizia di oggi è che LockBit è in possesso di 76 GB ditrafugati – secondo quanto sostengono gli hacker, che hanno dato inizio al conto alla rovescia per lanel deep web – all’. La minaccia segue il copione solito: se lo Stato italiano (nella fattispecie il ministero dell’Economia eFinanze, a cui l’fa riferimento) non pagherà il ricatto entro unastabilita queiverranno resi pubblici. Di che tipologia disi tratta? Non ci sono dettagli precisi in merito, quello che è trapelato è che all’interno del file che andrebbe pubblico dovrebbero esserci documenti di compagnie, scansioni, report finanziari e contratti. LEGGI ANCHE >>> Tra 5 giorni, ...

CyberSecHub0 : RT @securityopenlab: LockBit: data leak per l'Agenzia delle Entrate #ransomware #LockBit #cybersecurity #sogei: Ben 100 GB di dati rapiti a… - securityopenlab : LockBit: data leak per l'Agenzia delle Entrate #ransomware #LockBit #cybersecurity #sogei: Ben 100 GB di dati rapit… - impresacity : LockBit: data leak per l'Agenzia delle Entrate #lockbit: Ben 100 GB di dati rapiti all'Agenzia delle Entrate, a ris… - AkibaGamers : Un nuovo leak di #TacticsOgreReborn rivela la data di uscita, la descrizione generale, e propone alcune prime immag… - GamingTalker : Tactics Ogre Reborn, data di uscita e dettagli inediti rivelati da un leak -