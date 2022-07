Autobus precipita da un ponte in Kenya | almeno 24 vittime

angiuoniluigi : RT @fanpage: Il mezzo andava ad alta velocità quando è uscito dalla carreggiata, sfondando il guidovia. Sarebbero almeno 24 i morti https:… - ParliamoDiNews : Kenya, autobus precipita dal ponte e finisce nel fiume: almeno 24 morti #kenya #autobus #precipita #ponte #finisce… - BreakingItalyNe : KENYA: Autobus precipita da un ponte nel fiume Nithi nella contea di Tharaka Nithi: Almeno 24 morti e 20 feriti - fanpage : Il mezzo andava ad alta velocità quando è uscito dalla carreggiata, sfondando il guidovia. Sarebbero almeno 24 i m… -

Fanpage.it

... gli spigoli sonori di un barattolo chedalle scale, suoni e rumori che diventano colonna ... Mentre apre un frigorifero, esce per prendere un, incontra un collega di ufficio in un ...Protagonisti dello spiacevole incidente una donna in bicicletta ed un. 'Sono le 19 circa. ... arresta il bus, scende e siverso la ragazza. Nel frattempo lei si è rialzata, tiene il ... Kenya, autobus precipita dal ponte e finisce nel fiume: almeno 24 morti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ci sarebbero forti sospetti sull'ipotesi di omicidio in relazione al corpo di un uomo senza vita trovato stanotte a Vicenza, nel perimetro della stazione ...