Armi clandestine e da guerra in casa nell' Ovadese | arrestato

SkyTG24 : Scoperte armi clandestine e da guerra nell'Alessandrino: un arresto - FarodiRoma : Brillante operazione antiterrorismo della Questura di Alessandria. Scoperta santa barbara con armi clandestine e da… - icittadini : Illecita detenzione di armi clandestine e da guerra: la Polizia di Stato arresta due persone - MeridioNews : Sgominate due organizzazioni criminali: 28 misure cautelari Produzione e traffico di droga. Trovate varie armi clan… - ciaktelesud : Catania, droga e armi clandestine: 28 misure cautelari #Cronaca #armi #Catania #droga #operazioneBlanco -

Sequestro die da guerra da parte della Squadra mobile della polizia di Alessandria, "decisamente anomalo per il territorio provinciale - sottolinea il dirigente Riccardo Calcagno - e sul quale ...I due soggetti, alla luce di quanto rivenuto nella loro diretta disponibilità, venivano tratti in arresto per il delitto di detenzione illegale die da guerra. Il successivo 17 ...Sequestro di armi clandestine e da guerra da parte della Squadra mobile della polizia di Alessandria, "decisamente anomalo per il territorio provinciale - sottolinea il dirigente Riccardo Calcagno - e ...Un vero e proprio arsenale scoperto in una casa a Casaleggio Boiro. Nella serata del 14 giugno gli agenti della Squadra Mobile di Alessandria hanno perquisito l’abitazione rivenendo un ingentissimo qu ...