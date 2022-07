World League, il Settebello cede agli Stati Uniti (Di domenica 24 luglio 2022) Arriva la prima sconfitta (13 - 9) e il primato nel girone passa agli Stati Uniti. Nella Final Eight di World League, a Strasburgo, il Settebello cede nettamente e accede dunque ai quarti da seconda ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 luglio 2022) Arriva la prima sconfitta (13 - 9) e il primato nel girone passa. Nella Final Eight di, a Strasburgo, ilnettamente e acdunque ai quarti da seconda ...

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #pallanuoto2022 #settebello2022 Il Settebello spento: Settebello battuto 9-13 da… - sportface2016 : Pallanuoto, World League 2022: #Italia sconfitta dagli #Usa, azzurri ai quarti ma secondi nel girone - zazoomblog : LIVE – Italia-Stati Uniti 6-12: Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Stati #Uniti… - zazoomblog : LIVE – Italia-Stati Uniti 6-12: Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Stati… - zazoomblog : LIVE – Italia-Stati Uniti 2-3: Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Stati #Uniti… -