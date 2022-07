Ultime Notizie – Letta: “Con Draghi suicidio collettivo. M5S? Rottura è irreversibile” (Di domenica 24 luglio 2022) “Quello che si compiuto è stato veramente un suicidio collettivo della politica e del nostro Paese, la politica esce molto ammaccata”. Così Enrico Letta a Mezz’ora in più definisce la caduta del governo Draghi. “Non ho dubbi che mercoledì sera l’ambasciata russa abbia brindato a vodka e caviale e che Putin ha avuto la più grande soddisfazione dopo la caduta di Johnson”, afferma il segretario Dem. Quanto ai 5 Stelle “le nostre strade si sono separate, senza astio. E’ una separazione irreversibile? In queste elezioni lo è, lo abbiamo detto”. Replicando poi a Giuseppe Conte, Letta sostiene che “siamo molto più progressisti noi dei 5 stelle su molti temi e posso fare l’elenco”. Comunque, assicura, benché il ‘campo largo’ sia ormai impraticabile “non farò una campagna astiosa o ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 24 luglio 2022) “Quello che si compiuto è stato veramente undella politica e del nostro Paese, la politica esce molto ammaccata”. Così Enricoa Mezz’ora in più definisce la caduta del governo. “Non ho dubbi che mercoledì sera l’ambasciata russa abbia brindato a vodka e caviale e che Putin ha avuto la più grande soddisfazione dopo la caduta di Johnson”, afferma il segretario Dem. Quanto ai 5 Stelle “le nostre strade si sono separate, senza astio. E’ una separazione? In queste elezioni lo è, lo abbiamo detto”. Replicando poi a Giuseppe Conte,sostiene che “siamo molto più progressisti noi dei 5 stelle su molti temi e posso fare l’elenco”. Comunque, assicura, benché il ‘campo largo’ sia ormai impraticabile “non farò una campagna astiosa o ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, contagi in calo: oggi 4.777 nuovi casi, i dati aggiornati in tutte le Asl - watohal : RT @SkyTG24: '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte -