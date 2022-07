Migranti | soccorso peschereccio con oltre 600 persone A Messina arrivati anche 5 cadaveri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 luglio 2022) Unalla deriva con600è statoieri, a circa 124 miglia dalla Calabria, da una nave mercantile, da tre motovedette della Guardia Costiera e da un’unità della Guardia di Finanza. Come fa sapere la Guardia costiera, a bordo del, sono stati trovaticinque corpi senza vita. Sono state 674 in totale letratte in salvo, alcune recuperate direttamente dall’acqua, dalle motovedette e dalla nave mercantile Nordic, fatta dirigereessa in area per l’emergenza, che poi le ha trasbordate su nave Diciotti della Guardia Costiera, presente nell’area del. Sono intervenuti inun veivolo da pattugliamento marittimo P72A impiegato dalla Marina Militare, ...