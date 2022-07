“Mi faccio il c**o ogni giorno”, ex concorrente di Temptation Island è una furia: sfogo choc (Di domenica 24 luglio 2022) L’ex GF Vip e prossima concorrente di Tale e Quale Show ha dato l’avvio ad una rivolta ed un’accesa discussione riguardo la tassazione italiana e l’equità dell’attuale sistema fiscale. Ecco cosa sta succedendo. Il 18 luglio 2022 è stata una data molto importante per tutti i possessori di partita IVA, dal momento che in quel L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 luglio 2022) L’ex GF Vip e prossimadi Tale e Quale Show ha dato l’avvio ad una rivolta ed un’accesa discussione riguardo la tassazione italiana e l’equità dell’attuale sistema fiscale. Ecco cosa sta succedendo. Il 18 luglio 2022 è stata una data molto importante per tutti i possessori di partita IVA, dal momento che in quel L'articolo proviene da Inews24.it.

fran_cesco10 : O MIO DIO NON C'È LA FACCIO - lasBronzasicula : @mayasallyegabry Ma guarda non so come mi hai capita così in fretta, mi sto a che un pochino emozionando ??. Cerco s… - Nick_cannonier : @HeelGianz Tifoso Ferrari*. Se era riferito anche a me, io son tifoso Ferrari, non solo di Sainz o solo tifoso di L… - oceanerazzurro : @Daniela60305637 Carissima Daniela mi hai commosso ???? È reciproco?Sei una persona colta purtroppo c'è in giro tropp… - tettidk : voglio tornare a casa sono passati solo due cazzk di giorni non c'è la faccio più o mi ammazzo o mi affogo a mare f… -