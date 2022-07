LIVE Berrettini-Ruud 6-4 4-5, Finale ATP Gstaad in DIRETTA: Matteo serve per rimanere nel secondo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Game Ruud. Ancora attaccando con il dritto il numero 5 ATP chiude un complicatissimo game. Dopo il cambio di campo Berrettini servirà per restare nel set. AD-40 Alza il ritmo Ruud, che prova a restare nel match. Dritto vincente del norvegese, che si procura la palla del 5-4. 40-40 Bravissimo Ruud, che si salva con la combinazione servizio e dritto. 30-40 Palla break Berrettini! Il nastro accomoda la palla sul dritto del romano, che in avanzamento non sbaglia. 30-30 Peccato. Si ferma sul nastro il rovescio in back dell’azzurro. 15-30 Che risposta di dritto di Matteo, che scaglia poi un altro potentissimo dritto in avanzamento. 15-15 E’ ottima stavolta la risposta di rovescio di Berrettini, ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Game. Ancora attaccando con il dritto il numero 5 ATP chiude un complicatissimo game. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel set. AD-40 Alza il ritmo, che prova a restare nel match. Dritto vincente del norvegese, che si procura la palla del 5-4. 40-40 Bravissimo, che si salva con la combinazione servizio e dritto. 30-40 Palla break! Il nastro accomoda la palla sul dritto del romano, che in avanzamento non sbaglia. 30-30 Peccato. Si ferma sul nastro il rovescio in back dell’azzurro. 15-30 Che risposta di dritto di, che scaglia poi un altro potentissimo dritto in avanzamento. 15-15 E’ ottima stavolta la risposta di rovescio di, ...

infoitsport : Berrettini-Ruud all'Atp Gstaad, il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE Berrettini a caccia del terzo titolo contro Ruud - CreMaDrifter : RT @Corriere: Berrettini-Ruud: Matteo a caccia del titolo a Gstaad. Casper tiene il servizio Diretta 1-0 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis A #Gstaad il #primoset della #fnale è di #Berrettini, che si impone 6-4 sul #Ruud. #live - sportli26181512 : Berrettini-Ruud all'Atp Gstaad, il risultato in diretta LIVE: Al rientro dopo aver saltato Wimbledon per Covid, Mat… -