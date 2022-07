LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Dallavalle quarto, Ihemeje quinto nel triplo! Italia in finale nella 4×400 femminile! Delude la 4×400 maschile (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.21: Il cinese Zhu sarà di bronzo nel triplo 4.19: Nullo l’ultimo tentativo di Dallavalle che sarà quarto 4.17: Sale al quinto posto l’azzurro Ihemeje che atterra a 17.17 all’ultimo tentativo 4.15: Dopo cinque eventi, questa la classifica del Decathlon che perde l’atleta più atteso: Owens-Delerme 4606, Lepage 4485, Ziemek 4469, Garland 4413, Moloney 4378 4.14: Il portoricano Owens-Delerme vince l’ultima serie dei 400 con uno straordinario 45?07. Warner è ancora sdraiato a terra a metà pista. Problema muscolare per lui 4.13: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO INFORTUNIO PER WARNER! Finisce qui la sua gara 4.09: Al via nella terza serie dei 400 del Decathlon ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.21: Il cinese Zhu sarà di bronzo nel triplo 4.19: Nullo l’ultimo tentativo diche sarà4.17: Sale alposto l’azzurroche atterra a 17.17 all’ultimo tentativo 4.15: Dopo cinque eventi, questa la classifica del Decathlon che perde l’atleta più atteso: Owens-Delerme 4606, Lepage 4485, Ziemek 4469, Garland 4413, Moloney 4378 4.14: Il portoricano Owens-Delerme vince l’ultima serie dei 400 con uno straordinario 45?07. Warner è ancora sdraiato a terra a metà pista. Problema muscolare per lui 4.13: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO INFORTUNIO PER WARNER! Finisce qui la sua gara 4.09: Al viaterza serie dei 400 del Decathlon ...

