Il comune interviene in via sostitutiva, 18 dipendenti ex Mirto ricevono 3.000 € ciascuno (Di domenica 24 luglio 2022) MONREALE – “Grazie all’intervento del RUP, il Rag. Nicola Giacopelli, e del sindaco Alberto Arcidiacono siamo riusciti ad ottenere le somme che ci spettavano e che ci erano state trattenute senza una giusta motivazione”. 18 ex dipendenti della ditta “FL. Mirto s.r.l.” (oggi transitati nella Ecolandia) dopo più di due anni hanno ricevuto dal comune circa 3.000 € ciascuno, ossia la somma che spettava loro dalla ditta presso la quale avevano lavorato ma che era stata trattenuta dalla stessa per pagare i prestati contratti con società esterne. E alcuni di loro, attraverso una nota inviata in redazione, esultano per il risultato raggiunto. “In questi anni ci siamo trovati con le finanziarie che bussavano alla nostra porta continuamente per il saldo del debito maturato, dato che il nostro datore di lavoro non aveva loro ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 24 luglio 2022) MONREALE – “Grazie all’intervento del RUP, il Rag. Nicola Giacopelli, e del sindaco Alberto Arcidiacono siamo riusciti ad ottenere le somme che ci spettavano e che ci erano state trattenute senza una giusta motivazione”. 18 exdella ditta “FL.s.r.l.” (oggi transitati nella Ecolandia) dopo più di due anni hanno ricevuto dalcirca 3.000 €, ossia la somma che spettava loro dalla ditta presso la quale avevano lavorato ma che era stata trattenuta dalla stessa per pagare i prestati contratti con società esterne. E alcuni di loro, attraverso una nota inviata in redazione, esultano per il risultato raggiunto. “In questi anni ci siamo trovati con le finanziarie che bussavano alla nostra porta continuamente per il saldo del debito maturato, dato che il nostro datore di lavoro non aveva loro ...

