Elezioni, Renzi: 'Leopolda a settembre: pronti a 'ri - rottamare'' - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 24 luglio 2022) Dal 1 al 3 settembre. Annuncia il leader di Italia Viva: 'Noi siamo pronti con la 'R' rovesciata che significa ripartire, riformismo ma anche mandare via tutto ciò che è rancore e ... Leggi su lanazione (Di domenica 24 luglio 2022) Dal 1 al 3. Annuncia il leader di Italia Viva: 'Noi siamocon la 'R' rovesciata che significa ripartire, riformismo ma anche mandare via tutto ciò che è rancore e ...

AndreaMarcucci : Un’area che va da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda. La propone oggi @Pierferdinando in un’intervista al… - fattoquotidiano : Il leader di Italia Viva è stato convocato come teste nel processo al padre Tiziano @PacelliValeria - Agenzia_Ansa : Per Matteo Renzi In vista delle prossime elezioni serve 'un Polo del buonsenso'. Il leader di Italia Viva in un'int… - UrbimanoOrbi : @pdnetwork @EnricoLetta @repubblica Il Partito Democratico,'aveva'un 20 %, adesso con le elezioni politiche Renzi,… - NetracerRob : @BartNicolotti @Fata_Turch @you_trend @EnricoLetta @CarloCalenda @renzi Manca un dato importante qui. L'astensione.… -