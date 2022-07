Calciomercato: Lecce. Dal Cska Mosca arriva il croato Bistrovic (Di domenica 24 luglio 2022) Il centrocampista al club salentino con la formula del prestito con diritto di riscatto Lecce - Un rinforzo per il centrocampo di mister Baroni. Il Lecce, infatti, ha reso noto di aver acquisito "con ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Il centrocampista al club salentino con la formula del prestito con diritto di riscatto- Un rinforzo per il centrocampo di mister Baroni. Il, infatti, ha reso noto di aver acquisito "con ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @OfficialUSLecce ci prova per #Bistrovic del @pfc_cska, trattativa in stato avanzato - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Lecce. Dal Cska Mosca arriva il croato Bistrovic - spaziolecce : #Bistrovic fatta! In attesa dell'esterno che anche lui presto arriverà @VerFilippo??????????? #Lecce #Calciomercato… - spaziolecce : Fatta!??????? #Bistrovic è un nuovo giocatore del #Lecce! Arriva dal #CSKAMosca in prestito con diritto di riscatto.… - LeBombeDiVlad : ???? #Lecce, vicino l'accordo per #DiFrancesco ?? Superata la concorrenza dell'#Empoli #LBDV #LeBombeDiVlad… -