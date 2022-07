Appartiene a quella generazione di cineasti che sapevano e sanno fare di tutto | scrivere | girare | montare un film | occuparsi delle luci | produrre E soprattutto rischiare di continuo

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 luglio 2022) Bianca la criniera, forte e sonora la voce, decisi e sicuri i giudizi: non ci sono dubbi o balletti diplomatici, e non rinnega nulla del suo passato, inclusi iignorati dal pubblico o massacrati dai critici. «Mi hanno insegnato a evitare certi errori, e mi hanno incoraggiato a migliorare comemaker». Claude Lelouch (IPA) Lo ascolti con rispetto, lo ammiri. Claude Lelouch , senza mai arrendersi. Un esempio tra tutti: quando nel 2004 Les Parisiens fu bistrattato dalla stampa – le Monde lo definì “indigeribile”, Libération un “patetico disastro”- il regista decise di aprire 400 sale in Francia gratuitamente a chi volesse vederlo. Il suopiù recente è L’amour c’est mieux que la vie – lui dichiara sia l’ultimo, ma suona poco realistico. Claude Lelouch sul red carpet del suo“L’Amour C’est ...