ZTE-Milan, oggi la seconda amichevole rossonera alle 18:00 (Di sabato 23 luglio 2022) Nel pomeriggio si giocherà ZTE-Milan, prima partita in cui Pioli avrà di nuovo la rosa praticamente al completo. Tutte le ultime. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 luglio 2022) Nel pomeriggio si giocherà ZTE-, prima partita in cui Pioli avrà di nuovo la rosa praticamente al completo. Tutte le ultime.

fraletizia : Aspettando De Ketelaere, il #Milan torna in campo: alle 18, in diretta e in esclusiva su Sportitalia, la sfida cont… - fradettofanpage : RT @fraletizia: Aspettando De Ketelaere, il #Milan torna in campo: alle 18, in diretta e in esclusiva su Sportitalia, la sfida contro lo ZT… - sportli26181512 : Milan partito per l’Ungheria: le immagini di Giroud: In vista della partita delle 18 contro lo ZTE, il Milan è part… - Fedeshi_ : RT @fraletizia: Aspettando De Ketelaere, il #Milan torna in campo: alle 18, in diretta e in esclusiva su Sportitalia, la sfida contro lo ZT… - milansette : Milan, la probabile formazione in vista dello ZTE #acmilan #rossoneri -