Roma, Spinazzola: “Tornerò un top mondiale” (Di sabato 23 luglio 2022) Roma Spinazzola- La Roma continua la sua preparazione atletica, in serata gli uomini di Mourinho scenderanno in campo contro il Nizza. Debutterà probabilmente anche Paulo Dybala per qualche sprazzo di gara. Leonardo Spinazzola, esterno della Roma è stato intervistato ai microfoni ufficiali del ritiro dei capitolini. Ha parlato di vari argomenti tra cui la sua forma fisica, e i goal che farà Abraham. Ecco di seguito, le parole del terzino italiano: Sulla preparazione atletica: “Finalmente posso fare una preparazione dall’inizio, è da tre stagioni che non mi accadeva. Mi sento bene, tranquillo di testa. E sono felice che siano arrivati giocatori importanti: alzeranno molto il livello della squadra”. Sul Real Madrid: “L’interessamento di un club di quel livello può fare solo piacere. Lì sapevo di essere ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione atletica, in serata gli uomini di Mourinho scenderanno in campo contro il Nizza. Debutterà probabilmente anche Paulo Dybala per qualche sprazzo di gara. Leonardo, esterno dellaè stato intervistato ai microfoni ufficiali del ritiro dei capitolini. Ha parlato di vari argomenti tra cui la sua forma fisica, e i goal che farà Abraham. Ecco di seguito, le parole del terzino italiano: Sulla preparazione atletica: “Finalmente posso fare una preparazione dall’inizio, è da tre stagioni che non mi accadeva. Mi sento bene, tranquillo di testa. E sono felice che siano arrivati giocatori importanti: alzeranno molto il livello della squadra”. Sul Real Madrid: “L’interessamento di un club di quel livello può fare solo piacere. Lì sapevo di essere ...

OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - persemprecalcio : ???? Leonardo #Spinazzola è pronto a dare una grossa mano alla #Roma per la prossima stagione. Il giocatore ha analiz… - infoitsport : Roma, Spinazzola: 'Alzeremo l'asticella. Dybala è uno che ti fa vincere le partite' - infoitsport : Roma, Spinazzola: 'Mourinho mi ha aiutato tanto - infoitsport : Roma, Spinazzola: «Alziamo l'asticella e andiamo in Champions!» -