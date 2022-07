Legnini | “La governance della ricostruzione è legittimata”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 luglio 2022) CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) – Con la crisi di governo le comunità colpite dai terremoti del 2016 temono ulteriori rallentamenti nel recupero dei borghi distrutti, ma il commissario straordinario, Giovanni(foto), rassicura: “Laè pienamentee non c’è alcun motivo di preoccupazione”. L’ha detto stamani, a margine del primo Forum sulla montagna, organizzato dal Comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), nei pressi del santuarioMadonnaCona in occasione del 500esimo anniversariobattaglia del Pian Perduto., dopo aver ricordato le misure adottate per arginare “gli ostacoli di questa stagione, rappresentati ad esempio dall’esplosione dei prezzi e del caro ...