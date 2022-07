La destra moderata e i grillini responsabili non esistono

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 luglio 2022) C’è da stupirsi che qualcuno si stupisca per come è caduto il governo Draghi. Cinquestelle, Lega e berlusconiani non hanno fatto nulla di imprevedibile, nulla che fosse in discontinuità con la loro natura o con le scelte del loro passato. Nessun passaggio delicato della storia repubblicana recente li aveva mai visti su posizioni. Dieci anni fa, col governo Monti, la Lega restò all’opposizione per lucrare voti sulla crisi economica, i berlusconiani si sfilarono per opportunismo elettorale a pochi mesi dalla fine della legislatura, e i Cinquestelle costruirono il loro primo enorme successo tuonando contro i «politici tutti ladri» e «l’Europa delle banche». Sei anni fa, col referendum costituzionale, la Lega restò all’opposizione per lucrare voti sull’antirenzismo, i berlusconiani si sfilarono per opportunismo elettorale sostenendo il No alle urne dopo aver ...