Giornalisti ed esperti a confronto a Tropea | per combattere le mafie serve la società civile

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Non solo la politica, non solo la magistratura. Per combattere le mafie serve la società civile. serve un risveglio delle coscienze che può venire solo dalla cultura, dalla conoscenza dei fenomeni, dalla conoscenza anche dei linguaggi che la criminalità organizzata usa oggi. Perché la mafia è un fenomeno umano e può essere sconfitta, diceva Falcone, ma per sconfiggerla bisogna capirne le dinamiche. serve, insomma, un nuovo protagonismo civile. Quel protagonismo civile che è attività in prima linea, ma anche comunicazione e informazione. È proprio per questo che ieri, 22 luglio, si sono riuniti a Tropea Giornalisti e studiosi per parlare di come comunicare il nuovo ...

