Gf Vip, dopo diversi anni “si sono lasciate”: fine della relazione (Di sabato 23 luglio 2022) GF Vip, dopo diversi anni le due sono giunte al capolinea, ‘si sono lasciate’: è giunta così la fine della relazione per l’ex gieffina E’ nella quarta edizione del Grande Fratello Vip che le due davanti a milioni di telespettatori si erano giurate di amarsi per sempre. Qualcosa però è andato storto, oggi le due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 23 luglio 2022) GF Vip,le duegiunte al capolinea, ‘si’: è giunta così laper l’ex gieffina E’ nella quarta edizione del Grande Fratello Vip che le due davanti a milioni di telespettatori si erano giurate di amarsi per sempre. Qualcosa però è andato storto, oggi le due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GalanteStef98 : RT @TdeItaly: Ecco cosa si potrà avere dopo aver fatto la foto con Rocky e Ross, per chi ha comprato il m&g. *DOBBIAMO AVERE LA CONFERMA C… - TdeItaly : Ecco cosa si potrà avere dopo aver fatto la foto con Rocky e Ross, per chi ha comprato il m&g. *DOBBIAMO AVERE LA… - MaryC_Zi : Dopo sfera ebbasta abbiamo sbloccato un nuovo vip Barù chic ebbasta ????#jeru - InsertoMagazine : Alex Belli bordata velenosa contro Adriana Volpe. Alex Belli non perdona Adriana Volpe: nuova stoccata dopo il GF V… - TutelaMarchio : 'Queste cose le facevo anche prima', cosa rivela Jessica Selassie sul suo look - YouTube: Jessica Selassié, dopo la… -