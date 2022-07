Atp Amburgo 2022, magico Musetti: centrata la prima finale in carriera (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzo Musetti si giocherà l’ultimo atto del torneo Atp 500 di Amburgo 2022. L’azzurrino ha battuto per 6-3 7-6(3) l’argentino Francisco Cerundolo, che ha deposto le armi dopo quasi due ore di gioco. Straordinario il carrarino, che in questo modo è riuscito a regalarsi la tanto attesa prima finale a livello di circuito maggiore. Il giovane italiano ha chiuso la questione al secondo match point disponibile, dopo che sul primo aveva cercato di sorprendere l’avversario con un servizio da sotto ed un serve and volley. Musetti è il quarto italiano di sempre a centrare la finalissima dello storico appuntamento tedesco dopo Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Fabio Fognini. Adesso virtualmente è salito alla posizione numero quaranta delle classifiche (best ranking). Domani proverà a ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzosi giocherà l’ultimo atto del torneo Atp 500 di. L’azzurrino ha battuto per 6-3 7-6(3) l’argentino Francisco Cerundolo, che ha deposto le armi dopo quasi due ore di gioco. Straordinario il carrarino, che in questo modo è riuscito a regalarsi la tanto attesaa livello di circuito maggiore. Il giovane italiano ha chiuso la questione al secondo match point disponibile, dopo che sul primo aveva cercato di sorprendere l’avversario con un servizio da sotto ed un serve and volley.è il quarto italiano di sempre a centrare la finalissima dello storico appuntamento tedesco dopo Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Fabio Fognini. Adesso virtualmente è salito alla posizione numero quaranta delle classifiche (best ranking). Domani proverà a ...

