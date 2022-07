Amber Heard non si arrende e tira in ballo la libertà di espressione (Di sabato 23 luglio 2022) Per evitare la bancarotta, Amber Heard ha deciso di ricorrere in appello contro Johnny Depp, rinunciando così all'accordo extragiudiziale Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 luglio 2022) Per evitare la bancarotta,ha deciso di ricorrere in appello contro Johnny Depp, rinunciando così all'accordo extragiudiziale

Agenzia_Ansa : Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - infoitcultura : Depp vs. Heard: Johnny chiede revoca condanna a risarcire Amber - infoitcultura : Johnny Depp vs Amber Heard, non è ancora finita - BestMovieItalia : Johnny Depp Vs Amber Heard, non è ancora finita: Le ultime novità dopo il processo - - infoitcultura : Amber Heard invoca il Primo Emendamento -