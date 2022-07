VIDEO Shericka Jackson 21 45 sui 200 ai Mondiali! Record del mondo a 11 centesimi | seconda di sempre

Sky Sport

... per la Fraser Pryce tempo di 10''67 davanti alle connazionaliJackson (10''73) e Elaine ... di Claudio Franceschini) Diretta Mondiali atletica 2022/ StreamingRai: via alle prime gare! ...... per la Fraser Pryce tempo di 10''67 davanti alle connazionaliJackson (10''73) e Elaine ... di Claudio Franceschini) Diretta Mondiali atletica 2022/ StreamingRai: via alle prime gare! ... Mondiali atletica: Lyles oro nei 200 metri, tra le donne vince Jackson. HIGHLIGHTS Shericka Jackson si è resa protagonista di uno show di rara bellezza sui 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. La giamaicana ha conquistato la medaglia d'oro con una sbalorditiva prestazione ...Watch as GB's Dina Asher-Smith wins bronze in the women's 200m final with Jamaica's Shericka Jackson winning gold with an impressive time of 21.45 and Shelly-Ann Fraser-Pryce finishing in second place ...